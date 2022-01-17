* запрещённая в России организация

Кабул, , 21:39 — REGNUM Три члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо получили ранения в результате нападения сил Фронта национального сопротивления Афганистана, возглавляемых Ахмадом Масудом. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на местные источники в провинции Тахар.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, силы Фронта национального сопротивления в ночь на 16 января атаковали базу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Бахарак под названием «Лагерь маулави Хамдуллы Муавиза».

Отмечается, что Хамдулла Муавиз является начальником разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в данном районе.

Между тем пресс-секретарь губернатора провинции Тахар Хан Заррин Минхадж опроверг данное заявление. По его словам, в здание местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока была брошена ручная граната, но никто не пострадал.