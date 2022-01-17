Таллин, 17 января, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Эстонский музыкант Tommy Cash (Томас Таммеметс) собирается выпустить эксклюзивный диван, выполненный в коллаборации с компанией ИКЕА. Соответствующей информацией поделился проект Hypebeast на своей странице в Instagram 17 января.

(сс) StockSnap Музыка

https://www.instagram.com/p/CY0uEBir-1w/

Модель получила название LOAFA, а ее внешний вид представляет собой хлебобулочное изделие. На данный момент неизвестно, появится ли диван в массовой продаже.

Напомним, что Tommy Cash известен своими неординарными перфомансами и коллаборациями. Так, в марте 2021 года исполнитель представил самые длинные кроссовки, выполненные в коллаборации с брендом Adidas.