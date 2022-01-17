Нур-Султан, 17 января 2022, 21:30 — REGNUM Казахстанский диджей Imanbek получил почётную награду от сервиса Spotify. Об этом 17 января пишет «Афиша Daily».
Как отмечает СМИ, Иманбек Зейкенов (настоящее имя Imanbek) получил награду, так как его ремикс на песню Roses набрал 1 млрд прослушиваний со всего мира. «Музыка не имеет границ, и награда от такого крупного стриминга, как Spotify, это подтверждает. Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — прокомментировал музыкант.
Ранее этой награды удостаивались и другие мировые звёзды. Среди них — рэпер Дрейк, диджей Kygo, исполнители Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлз и многие другие.
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