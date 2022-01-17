Астана, 17 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Казахстанский диджей Imanbek получил почётную награду от сервиса Spotify. Об этом 17 января пишет «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов)

Как отмечает СМИ, Иманбек Зейкенов (настоящее имя Imanbek) получил награду, так как его ремикс на песню Roses набрал 1 млрд прослушиваний со всего мира. «Музыка не имеет границ, и награда от такого крупного стриминга, как Spotify, это подтверждает. Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — прокомментировал музыкант.

Ранее этой награды удостаивались и другие мировые звёзды. Среди них — рэпер Дрейк, диджей Kygo, исполнители Дуа Липа, Адель, Гарри Стайлз и многие другие.