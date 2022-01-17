Вашингтон, 17 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Logic (Сир Роберт Брайсон Холл Второй) опубликовал тизер грядущего альбома. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 17 января.

Виниловая пластинка

Артист рассказал, что планирует опубликовать новую пластинку после того, как очистит права на использование музыкальных сэмплов. Другие детали будущего проекта исполнитель оставил в секрете.

Напомним, что в дискографии Logic насчитывается семь альбомов и семь микстейпов. Выход последнего на данный момент полноформатного проекта рэпера состоялся в 2020 году.