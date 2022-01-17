Оттава, , 21:27 — REGNUM Канадский исполнитель The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) поделился записью своего выступления с презентацией нового альбома Dawn FM. Премьера видео состоялась на YouTube-канале музыканта 17 января.

The Weeknd Скриншот с YouTube

Само мероприятие состоялось в рамках проекта Amazon Music Presents, а артист предстал в образе своего альтер-эго. Ранее канадец уже выкладывал отдельные фрагменты этого выступления на своём YouTube-канале.

Напомним, что 7 января состоялась премьера нового альбома The Weeknd под названием Dawn FM. В пластинку вошли 16 композиций, включая совместные работы с Tyler, The Creator (Тайлер Грегори Оконма) и Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший).

Читайте ранее в этом сюжете: OG Buda выпустил дебютный влог