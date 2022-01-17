Качканар, Свердловская область, 17 января, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В котельной на территории Качканарского округа Свердловской области не было взрыва. Об этом сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

Оборудование в новых модульных котельных

Как пишет Накануне.Ru, там прорвало трубу теплоснабжения водогрейного котла. Отопление посёлка проводится с помощью резервного котла.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 17 января днём. Ведутся восстановительные работы.