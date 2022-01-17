Кабул, , 21:24 — REGNUM Сотрудников государственной больницы в афганской провинции Тахар вышли на акцию протеста из-за задержек с выплатой заработной платы, сообщает 17 января газета «8 Собх»

Кабул. Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Один из медиков, не пожелавший называть своего имени, заявил издание, что ему и его коллегам уже на протяжении шести месяцев не платят зарплату.

Протестующие заявляют, что неоднократно обращались к чиновникам отдела здравоохранения провинции с требованием урегулировать эту проблему, однако те отделываются обещаниями и ничего не предпринимают.

Персонал государственной больницы Тахара предупреждает, что если требования не будут выполнены, им придётся уволиться.

Следует отметить, что в минувшее воскресенье, 16 января, акции протеста из-за невыплаты заработной платы провели также учителя двух уездов провинции Тахар.