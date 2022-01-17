Леверкузен, Германия, , 21:15 — REGNUM 30-летний голкипер леверкузенского «Байера-04» и сборной России по футболу Андрей Лунев из-за травмы, полученной на одной из последних тренировок, пропустит около двух месяцев (6−10 недель). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Андрей Лунев Вячеслав Евдокимов

Также сообщается, что в ближайшее время Андрей Лунев перенесет операцию, которая будет проведена в Кельне.

В текущем сезоне Андрей Лунев принял участие лишь в одном матче за «Байер-04» во всех турнирах, в которых пропустил один мяч. За «фармацевтов» российский вратарь дебютировал 9 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Ференцварошем».

Лунев перешел в «Байер-04» в июле 2021 года из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского футболиста с клубом из Бундеслиги рассчитано до 30 июня 2023 года.