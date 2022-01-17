Москва, , 21:14 — REGNUM 22-летний опорный полузащитник пражской «Спарты» и сборной Чехии по футболу Ладислав Крейчи может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Информация об этом появилась на портале transfermarkt 17 января.

ЦСКА

В текущем сезоне Ладислав Крейчи принял участие в четырнадцати матчах за «Спарту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В прошлом сезоне полузащитник забил восемь голов в рамах чемпионата Чехии.

Ладислав Крейчи выступает за «Спарту» с 1 июля 2019 года после перехода из футбольного клуба «Зброёвка» за 310 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,8 миллиона евро.