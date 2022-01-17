Киев, 17 января, 2022, 21:13 — ИА Регнум. На слушаниях в Печёрскому суде Киева, где рассматривается вопрос об избрании бывшему президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения, судье Алексею Соколову стало плохо, передаёт «24 канал».

Defense.gov Скорая помощь

Когда судья удалился из зала для принятия решения, он плохо себя почувствовал: пришлось вызвать скорую помощь. Предположительно, у Соколова случился гипертонический криз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Печёрском суде Киева сегодня, 17 января, решается вопрос о том, отправят ли под арест Порошенко, обвиняемого в госизмене.