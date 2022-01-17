Мадрид, 17 января, 2022, 21:07 — ИА Регнум. 31-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар не заинтересован в переходе в «Ньюкасл» и намерен отклонить любое контрактное предложение «сорок». Об этом 17 января сообщили испанские СМИ.

Кирилл Венедиктов Эден Азар

Ранее сообщалось, что Эден Азар не хочет оставаться в мадридским клубе и намерен покинуть «сливочных» в текущее зимнее трансферное окно.

Основным претендентом на Азара является лондонский «Челси». «Реал» предложил «пенсионерам» обменять Азара на защитника Риса Джеймса, однако клуб АПЛ ответил отказом.

В текущем сезоне на счету Эдена Азара две результативные передачи в шестнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах.