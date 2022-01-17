Качканар, Свердловская область, 17 января, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Качканарском городском округе на территории Свердловской области после аварии в котельной подготовили пункт обогрева. Его создала администрация муниципалитета, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Пункт обогрева

Речь идёт о посёлке Валериановск. Местные жители смогут туда обратиться в случае понижения температуры в жилых помещениях.

Отметим, сейчас там на улице порядка минус десяти градусов. Как сообщало РЕ, авария в котельной произошла 17 января.