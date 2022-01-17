Минск, 17 января, 2022, 20:54 — ИА Регнум. «В 2021 году пассажирооборот составил 20 217,8 млн. пассажиро-километров, или 112,1% к 2020 году. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1547,3 млн. человек, или 96,5% к уровню 2020 года», — сообщил 17 января Национальный статистический комитет республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузоперевозка

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Грузооборот в 2021 году — напротив, продемонстрировал сокращение к прошлогоднему показателю на 3,6%. Он составил 118,8 млрд тонно-километров.

«Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 384,9 млн. тонн грузов, или 96,5% к уровню 2020 года», — сказано в официальном сообщении.

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