Минск, 17 января, 2022, 20:52 — ИА Регнум. «Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе — ноябре 2021 г. составили 102% к уровню января — ноября 2020 г», — сообщает Национальный статистический комитет республики.

(сс) nattanan23 Рост

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Указанный показатель отражает денежные доходы населения за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги — инфляцию. Таковая за 2021 год в Белоруссии, согласно данным официальной статистики, вдвое превысила официальный прогноз и существенно повлияла на социально-экономическое положение широких масс населения.

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«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%», — пояснили в государственном органе статистики, комментируя данные по доходам населения за минувший год.

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Напомним, по данным Белстата объём ВВП Белоруссии за 2021 прибавил в сопоставимых ценах 2,3% к уровню 2020 года и составил 173,2 млрд белорусских рублей (почти $69 млрд). При этом объём промпроизводства в текущих ценах составил 154,4 млрд белорусских рублей — на 6,5% больше в сопоставимых ценах уровня 2020 года, а сельхозпроизводства — сократился на 4,2% до 25 млрд бел.руб. в текущих ценах.