Абу-Даби, 17 января, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Нападение на Абу-Даби йеменских хуситов может получить ответ от ОАЭ, сообщает 17 января Информационное агентство страны. Эмираты назвали атаку беспилотников на стратегические объекты страны «гнусным преступлением».

ОАЭ

МИД ОАЭ заявил, что власти «оставляют за собой право отреагировать на террористические атаки и эту зловещую преступную эскалацию» из Йемена. Они заявили, что нападение на столицу ОАЭ совершено в нарушение «всех норм международного и гуманитарного права».

Напомним, беспилотники хуситов нанесли удары по ряду объектов в Абу-Даби, включая предприятия Национальной нефтяной компании столицы и строительный объект в районе международного аэропорта города.

В результате атаки погибли три человека. Йеменские хуситы объявили, что это сделали они.