Качканар, Свердловская область, 17 января, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Прокуратура Качканара Свердловской области организовала проверку в связи с аварией на котельной в посёлке Валериановск. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

В результате аварии оказалась понижена температура теплоносителя у жителей девяти многоквартирных и 287 частных домов. Кроме того, ЧП затронуло здания школы и детского сада. Инцидент произошёл днём.

В котельной в итоге запустили паровой котёл и резервный насос. Проводятся ремонтные работы. Прокуратура выясняет обстоятельства аварии и следит за соблюдением законности во время устранения её последствий.