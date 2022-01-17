Москва, , 20:41 — REGNUM Для обеспечения безопасности в местах крещенских купаний по всей России будет задействовано более 13 тысяч спасателей. Об этом 17 января сообщил журналистам начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

Крещенские купания в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Также, по его словам, для обеспечения безопасности будет задействовано свыше 2,4 тысячи единиц техники, в том числе около 200 плавсредств и судов на воздушной подушке. Кроме этого, планируется оборудовать более 2,2 тысячи специальных мест для обогрева.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в 2022 году в России запланировано более трёх тысяч мест для организованных крещенский купаний. Ожидается, что в них примут участие более 1,3 миллиона человек.

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