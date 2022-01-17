Москва, 17 января, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Около 1,4 миллиона человек могут принять участие в крещенских купаниях по всей России. Об этом 17 января сообщил журналистам начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

serzgej58 Крещенские купания

По его словам, в текущем году запланировано в общей сложности более трёх тысяч мест для организованных крещенский купаний.

«В подобных местах ожидается свыше 1 миллиона 360 тысяч посетителей», — сказал Печенин.

Он отметил, что в прошлом году мест для крещенских купаний было значительно меньше из-за действовавших эпидемиологических ограничений в российских регионах.