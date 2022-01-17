Южно-Сахалинск, , 20:29 — REGNUM В рамках программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание», состоялась поездка на Курильские острова. 12 января в путешествие отправились участники конкурсов «Большая перемена», «Мастера гостеприимства» и Российского общества «Знание».

Курильские острова Иван Шилов, ИА REGNUM

Участники тура посетили залив Касатки, лавовое плато Янкито, фумарольное поле вулкана Баранский, кипящее озеро Голубые глазки, а также искупались в термальных источниках Кипящей речки.

«Наша программа открывает новые удивительные маршруты. Например, остров Итуруп поражает красотой природы, фотографии наших участников — отличное тому подтверждение. Уникальность проекта «Больше, чем путешествие» заключается в том, что участники не только знакомятся с красотой нашей страны, но и проходят различные образовательные программы. Например, в этом туре на Курилах ребята за круглым столом обсуждали разработку новых спортивных и оздоровительных маршрутов, создание памятки посещения термальных источников острова», — рассказал руководитель программы «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин.

«Несмотря на метели и бураны, мы все же добрались на Курилы, и это просто восторг. В этом путешествии мы смогли испытать на себе самые яркие впечатления, нам удалось искупаться в природной минеральной воде, а затем прыгнуть в снег, отправиться из «жарких вод» в ледяную реку! Дни ожидания стоили того, это просто непередаваемо», — рассказала победитель конкурса «Мастера гостеприимства», участница программы «Больше, чем путешествие» Татьяна Иванова.

В тур также отправились участники российского общества «Знание» и конкурса «Большая перемена» — еще одного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Направление программы тура «Будь здоров» стартовало и продолжится в Южно-Сахалинске. В течение нескольких дней для ребят проведут открытые занятия по прыжкам с лыжного трамплина. Гостям расскажут об истории конькобежного спорта и продемонстрируют возможности местного ледового трека. Будет возможность поучаствовать в театральной постановке исторической направленности и опубликовать лучшие моменты в социальных сетях для популяризации фигурного катания у детей. Во время обзорной экскурсии по комплексу «Горный воздух» всех желающих поставят на горные лыжи и сноуборд. Более опытные участники смогут пройти тест-драйв местных трасс. Интересный совместный проект ждет туристов и волонтеров комплекса «Горный воздух». Это так называемый dress-crossing — обмен одеждой и техникой. Также участники проекта «Больше, чем путешествие» посетят мастер-класс по изготовлению сахалинского сувенира, который они смогут увезти с собой.

Программа развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия - страна возможностей» и Российское общество «Знание». Более 50 тысяч молодых людей со всей страны отправятся в уникальные путешествия, аналогов которым нет.

Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, он включает в себя экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрено участие в волонтерских акциях, проектирование общественных пространств, решение кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и российского общества «Знание». География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.

Своими впечатлениями о поездках молодежь делится на протяжении всего проекта в Instagram и ВКонтакте, используя хештеги #БольшеЧемПутешествие #Росмолодежь #Ростуризм #РоссияСтранаВозможностей #БольшаяПеремена #Твойход #РоссийскоеОбществоЗнание.