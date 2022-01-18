Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 18 января, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ожидается, что заседание торжество откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин, на актуальные темы выступят лидеры думских фракций.

В планах парламентариев обсудить ряд законопроектов. Во втором чтении предстоит рассмотреть законопроект о пожизненном сроке для педофилов, инициатива была доработана. Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента готова принять закон в итоговом, третьем чтении в январе.

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Ряд законопроектов Госдума рассмотрит в первом чтении. В частности, речь идет о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на Курилах, а также об изменении подхода к определению долговой нагрузки муниципалитетов и регионов.

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Также депутатам в первом чтении предстоит обсудить законопроект об ограничении рекламы детского питания и о праве отцов-одиночек на материнский капитал.

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