Ереван, , 20:42 — REGNUM Потери азербайджанской армии во время боестолкновения 11 января на армяно-азербайджанской границе превышают официально признанные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщила политолог Мариам Овсепян.

В Нагорном Карабахе Nkrmil.am

Мариам Овсепян Инцидент 11 января, к сожалению, привел к человеческим жертвам. Армения сообщила о гибели трех и ранении двух военнослужащих. Азербайджан официально признал гибель одного военнослужащего, хотя по неофициальным данным пострадавших с азербайджанской стороны в ходе очередного нападения на армянские позиции может быть на порядок выше. Согласно практике, за которой мы наблюдаем, как в декабре Азербайджан скрывал свои боевые потери, а потом выдавал их за самоубийство, или называл результатом грубого нарушения правил обращения с оружием, так и вчера распространялась информация о гибели еще одного азербайджанского военнослужащего от якобы грубого нарушения правил обращения с оружием. Армянское оборонное ведомство заявило о применении Азербайджаном ударных беспилотных летательных аппаратов.

Политолог подчеркнула, что Азербайджан первым открыл огонь по армянской стороне, после чего получил ответ, в результате чего начались интенсивные бои, которые продолжались какое-то время, пока российские миротворцы не вмешались и в очередной раз не урегулировали конфликт.

Напомним, что 11 января 2022 года в районе населённого пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении произошло боестолкновение между армянскими и азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.