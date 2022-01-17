Бухарест, 17 января, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии направило в Боснию и Герцеговину 30 солдат и офицеров 22-го пехотного батальона «Румыны» для участия в миссии EUFOR ALTHEA в лагере Бутмир неподалеку от Сараево. Об этом 17 января сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии. 2017

Согласно официальной информации, указанный маневренный взвод оснащен бронированными техническими средствами — БМП типа PIRANHA III C и несколькими вездеходами. Предполагается, что румынские военнослужащие будут выполнять в Боснии и Герцеговине штабные функции.

Отправка военных в Сараево была утверждена Высшим советом национальной обороны Румынии. «Участие румынских сил в операции EUFOR ALTHEA отражает выполнение всех обязательств, взятых на себя Бухарестом в рамках партнерских программ с Европейским союзом и НАТО», — говорится в заявлении минобороны Румынии.