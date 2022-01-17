Москва, , 20:20 — REGNUM В блоке НАТО отлично понимают, какие военно-технические меры может принять Россия в случае отказа альянса от российских требований в сфере гарантий безопасности, заявил 17 января замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в данном случае Россия не угрожает, а предостерегает.

«Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее чётко изложили, теперь ждем такой же честной реакции. В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», — пояснил замглавы МИД России.

Кроме того, Грушко отметил, что Москва примет решение о продолжении диалога с НАТО и США по гарантиям безопасности России после того, как получит «письменные ответы на письменные предложения» РФ.

«Тогда и будем определяться», — сказал замглавы МИД.

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