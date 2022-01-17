Киев, , 20:19 — REGNUM Сайт МВД Украины опубликовал данные о том, что бывший президент страны Пётр Порошенко оказался во внутригосударственном розыске, передаёт 17 января «112 Украина».

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Порошенко исчез из страны 24 декабря 2020 года — в день выдачи судом разрешения на задержание бывшего главы государства. В анкете сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования, поэтому объявлен в розыск.

По данным украинской полиции, суд вынес постановление о разрешении на задержание Порошенко с целью привода в суд, когда он уже был объявлен в розыск.

Напомним, 17 января в Киеве проходит судебное заседание по избранию Порошенко, обвиняемому в государственной измене, меры пресечения.

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