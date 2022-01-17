Киев, 17 января, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Сайт МВД Украины опубликовал данные о том, что бывший президент страны Пётр Порошенко оказался во внутригосударственном розыске, передаёт 17 января «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Уточняется, что Порошенко исчез из страны 24 декабря 2020 года — в день выдачи судом разрешения на задержание бывшего главы государства. В анкете сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования, поэтому объявлен в розыск.

По данным украинской полиции, суд вынес постановление о разрешении на задержание Порошенко с целью привода в суд, когда он уже был объявлен в розыск.

Напомним, 17 января в Киеве проходит судебное заседание по избранию Порошенко, обвиняемому в государственной измене, меры пресечения.