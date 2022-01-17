Мурманск, , 20:15 — REGNUM Северо-Западная транспортная прокуратура проведёт проверку по факту длительной задержки рейсов в аэропорту Мурманска.

В аэропорту Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США

Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, прокуратура проверит своевременность обеспечения не улетевших во время пассажиров авиакомпаний «Аэрофлот» и «Smartavia» напитками, едой и размещения их в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Мурманска был закрыт сегодня утром, 17 января, из-за сильной метели. Возобновить работу воздушной гавани погодные условия до сих пор не позволяют.