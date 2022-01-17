17 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили информацию украинского МВД о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко находится во внутригосударственном розыске.

Оксана Переможенко, , 20:29 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства внутренних дел страны.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что политик «скрывается от органов досудебного расследования», а дата его исчезновения — 24 декабря 2021 года. Также на сайте ведомства сообщается, что имеется постановление суда с разрешением задержать бывшего украинского президента с целью привода.

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, 112.ua и «Новое Издание». Многие с иронией восприняли данную новость ввиду того, что Пётр Порошенко находится в суде, куда он прибыл самостоятельно, несмотря на то, что официально находится в розыске.

«Найти никак не могут?» — смеется Андрей.

«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть», — шутит Roman.

«Он в суде Печерском… В суде… Он там сидит… Пока что. Вдруг они читают», — не без сарказма добавил Сергей K.

Печерский суд г. Киева Pc.ki.court.gov.ua

«Пусть в Печерском суде поищут», — не без юмора написал Andrey S.

«Петя [Порошенко] им заранее номер рейса, дату и время сообщил, но даже после этого они не смогли его задержать. Вся суть наших дармоедов. Такое только на Украине возможно», — пишет Ilya.

«Видимо, для того [он в розыске], чтобы уже никуда не улетел внезапно», — предположил Виталий.

«Почему его тогда не задержали в аэропорту и дали ему на своих двоих доковылять до суда?..» — недоумевает Real Colonel.

«Не нагнетайте, это обычная процедура», — успокоил всех «Петрович».

»Ищут пожарные,

Ищет милиция,

Ищут фотографы

В нашей столице,

Ищут давно,

Но не могут найти

Парня какого-то… Подсказать, где искать? Несогласованно как-то всё в нашей стране. Одни ищут, другие судят…» — добавила Наталия У., процитировав отрывок из поэмы Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое».

«МВД заявило, что Порошенко находится в государственном розыске. Ещё раз. Если бы в государственном розыске находились вы или я, то после прилёта в Украину наше путешествие без исключений закончилось бы в отделении полиции при аэропорту, откуда в суд нас бы доставил спецтранспорт. Но у нас нет гарантий личной неприкосновенности от Больших Белых Людей. Так что все животные равны, но некоторые равнее прочих», — подытожил на своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.

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Напомним, сегодня, 117 января, Печёрский суд в Киеве должен избрать меру пресечения бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко по делу о государственной измене.