Лилль, Франция, , 20:12 — REGNUM 22-летний лидер «Лилля» и сборной Канады по футболу Джонатан Дэвид, забивший в текущем сезоне французской Лиги 1 двенадцать мячей, входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом 17 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что Джонатан Дэвид планирует остаться в «Лилле» до конца сезона.

Джонатан Дэвид перешел в «Лилль» 11 августа 2020 года из бельгийского «Гента» за 27 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на канадского футболиста также претендует мадридский «Реал».

На данный момент «Лиль» с 29-ю набранными после 20-ти туров очками занимает лишь десятое место в турнирной таблице Лиги 1. От зоны Лиги чемпионов УЕФА «догов» отделяет восемь очков.