Челябинск, 17 января, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Сотрудник одного из предприятий Челябинской области подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Следователи считают, что он получил от одного из бизнесменов более 69 тыс. рублей. А взамен от него ожидали оказания покровительства.

Преступление выявили полицейские. Решается вопрос об избрании сотруднику предприятия меры пресечения и предъявлении обвинения.