Милан, Италия, 17 января, 2022, 20:07 — ИА Регнум. «Милан» в матче 22-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет со «Специей». Игра пройдет 17 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Дмитрий Неймырок Златан Ибрагимович

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Тео Эрнандес, Маттео Габбиа, Алессандро Флоренци, Пьер Калюлю, Тьемуэ Бакайоко, Раде Крунич, Алексис Салемакерс, Браим Диас, Рафаэл Леау, Златан Ибрагимович.

«Специя»: Иван Проведель, Аркадиуш Реца, Кельвен Амьен-Аду, Мартин Эртич, Димитрис Николау, Якуб Кивер, Симоне Бастони, Джулио Маджоре, Даниэле Верде, Эммануэль Гьяси, Рею Манай.

В текущем сезоне 40-летний форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович принял участие в семнадцати матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.