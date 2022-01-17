Салехард, 17 января, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В столице Ямала открыли духовно-просветительский центр на территории храма святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Салехарда.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Духовно-просветительский центр в Салехарде

Духовно-просветительский центр начали возводить ещё в 2012 году. Центр построили при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Ямала и благотворителей.

«Мы очень правильно, по-доброму начинаем год. Салехард нуждался в таком центре. Искренне хочу пожелать, чтобы в нём раскрывалось все лучшее, что есть в душах маленьких горожан, чтобы жизнь всегда была наполнена интересными событиями. А мы будем этому содействовать», — заявил на открытии центра губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В здании духовно-просветительского центра будет работать воскресная школа, в которой сейчас учатся 124 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет. Новые пространства позволят принять на обучение еще более 20 ребят. В новое здание духовно-просветительского центра переедут также библиотека, домовая церковь, административный корпус епархии, созданы условия для социальной реабилитации детей с особенностями здоровья.

«Дети и молодежь прихода активно участвуют в образовательных, волонтерских, культурных, благотворительных проектах, в рамках воскресной школы уже давно тесно. Центр и его возможности позволят вывести работу с подрастающим поколением на новый качественный и количественный уровень», — отметил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.

Отмечается, что духовно-просветительский центр в Салехарде второй по счёту в регионе. Первый открылся в городе Ноябрьске ещё в 2015 году. Третий подобный центр планируется построить в Новом Уренгое.