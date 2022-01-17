Вологда, 17 января, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Вологде оборудуют две крещенские купели. Об этом в своем видеообращении сообщил глава города Сергей Воропанов.

Алексей Колчин ИА REGNUM В проруби

«Будет оборудовано две купели рядом со Спасо-Прилуцким монастырем. Только там толщина льда позволяет сделать купание безопасным», — отметил мэр.

В ночь с 18 на 19 января окунуться в прорубь можно будет с 22:00 до 4:00, а 19 января — с 9:00 до 16:00.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в Вологде погода на Крещение будет мягкой — от — 5 до — 10C.