Москва, 17 января, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку, в соответствии с которой пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Сейчас пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

Поправкой предлагается это ограничение исключить, распространив действие статьи на всех детей в возрасте до 18 лет.

В декабре 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Согласно приятой редакции, возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы распространяется на случаи совершения преступлений в отношении несовершеннолетних (не достигших 18 лет), в том числе старше четырнадцати лет, в случае совершения такого преступления лицом, ранее судимым за подобное деяние.

Также действие указанных норм распространяется на случаи, когда подобные преступления совершаются в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное деяние сопряженно с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.