17 января 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили предложение российского депутата о том, чтобы ограничить продажу алкоголя в выходные дни.

Елизавета Коробова, , 20:36 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева («Единая Россия») о том, что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни, чтобы снизить объём потребления алкогольных напитков среди населения, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 января в социальной сети Facebook.

Виктор Олива. Пьющий абсент. 1901

«А что, инициатива хорошая. Если кто-то решит отпраздновать что-то, то у него всегда будет возможно сделать это вечером в пятницу, когда рабочая неделя подошла к концу и завтра уже на работу не надо. Благодаря этому запрету те, кто начал пить в пятницу закончит тоже в пятницу и в субботу или воскресенье уже не продолжит», — пишет Андрей Б.

Султан Хамзаев AleksAleksAleks

Некоторые пользователи пришли к выводу, что задумка депутата хорошая и реализация подобной инициативы действительно могла бы сыграть позитивную роль в ситуации с потреблением алкоголя в Российской Федерации.

«Нормальная идея. В рабочие дни бухать не позволяет работа, а вот в выходные люди попросту в запой уходят», — написал Алексей Ф.

«Правильно, пусть в будни бухают, а в выходные надо отдыхать!» — пишет Георгий Г.

Другие же отнеслись к предложению депутата с изрядной долей скепсиса, отметив, что представители власти не знают иных мер, кроме всевозможных запретов.

«Ну тоже мне идея. Алкоголики просто перестанут пить в выходные и начнут квасить все рабочие дни. Из пустого в порожнее переливают. Уже не знают, как людей мотивировать здоровый образ жизни вести», — считает Владислав Б.

Алкоголь Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР

Часть людей полагает, что такие ограничительные меры приведут к всплеску отравлений из-за употребления суррогатных алкогольных напитков среди населения.

«Депутаты, чем занимаемся? Переводим страну на функцию «самогоноварение»? Хотите, чтобы вновь наступило счастливое время для продаж антифризных жидкостей? Вы наперёд вообще не думаете? Люди будут пить, даже если им запретить, потому что на то, что вы творите с этой страной, трезвым взглядом смотреть невозможно», — возмущается Валерий К.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная практика, относительно других вредных привычек среди населения, будет выглядеть уже полным абсурдом.

«А для борьбы с лишним весом что следует делать — ограничить продажу еды? Вот какая трогательная забота о здоровье граждан! А то, что на МРОТ и пенсии прожить нельзя — почему-то депутатов не волнует. Совсем», — заметила Катруся В.

Бедность © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что помимо запретительных мер должны быть и то, чем люди будут замещать употребление алкоголя.

«Очередная глупость! Кто хочет, тот всегда найдёт. Лучше открывать новые спортивные залы, бесплатные кружки и места досуга как для молодёжи, так и для людей возрастных. Все с удовольствием будут ходить, и не будут бухать», — убеждена Светлана К.

Напомним, 16 января депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») заявил в беседе с Ura.ru о том, что в России необходимо ограничить продажу алкоголя в магазинах в выходные дни, при этом торговлю алкоголем в барах и ресторанах ограничивать не стоит. По мнению парламентария, подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объём потребления алкоголя среди населения.