Нур-Султан, , 20:05 — REGNUM В настоящее время в Казахстане ведутся накалённые переговоры двух влиятельнейших людей — президента страны Касым-Жомарта Токаева и елбасы (первый президент Казахстана) Нурсултана Назарбаева, пишет 17 января The Guardian. Такой информацией располагает бывший западный правительственный источник, связанный с Казахстаном.

Токаев и Назарбаев Elbasy.kz

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Целью переговоров является «перераспределение активов, добычи и ренты». Хотя Назарбаев давно не появлялся на публике, источники издания утверждают, что он в Казахстане.

Приводятся слова его бывшего министра и советника Ермухамета Ертысбаева, заявившего, что «переговоры продолжаются», хотя «эра Назарбаева закончилась». Он также заявил, что в беспорядках начала года в Казахстане виноваты «реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева».

Приводится также мнение, что Назарбаев находится сейчас в Китае, а не в Казахстане. Также нет гарантий, как отмечается, что страна не погрузится в тяжёлый кризис.

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