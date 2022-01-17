Скопье, , 20:06 — REGNUM В Северной Македонии 17 января в результате обследования 3748 образцов выявили 766 новых носителей коронавируса, зарегистрировано 486 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 12 пациентов с COVID-19, зарегистрировано еще три летальных исхода, произошедших ранее.

Скопье, Северная Македония Pudelek

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 245 398 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8115, 220 886 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 16 397 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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