Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Американский рэпер Babyface Ray (Марцеллус Реджистер) анонсировал новый альбом под названием Face и выпустил ведущий сингл пластинки Dancing With The Devil с участием Pusha T (Терренс Торнтон). Об этом 17 января сообщил портал NME.

Кадр из клипа рэпера Pusha T Официальный YouTube-канал Pusha T

В припеве новой композиции также появляется рэпер Landstrip Chip (Джордан Холт-Мэй). Основная тема песни — отношения с людьми, которые оказываются вредными или опасными.

В музыкальном клипе на песню Dancing With The Devil три артиста выступают на похоронах. Pusha T читает свой куплет в исповедальной кабинке.

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