Вашингтон, 17 января, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Американский рэпер Babyface Ray (Марцеллус Реджистер) анонсировал новый альбом под названием Face и выпустил ведущий сингл пластинки Dancing With The Devil с участием Pusha T (Терренс Торнтон). Об этом 17 января сообщил портал NME.

Официальный YouTube-канал Pusha T Кадр из клипа рэпера Pusha T

В припеве новой композиции также появляется рэпер Landstrip Chip (Джордан Холт-Мэй). Основная тема песни — отношения с людьми, которые оказываются вредными или опасными.

В музыкальном клипе на песню Dancing With The Devil три артиста выступают на похоронах. Pusha T читает свой куплет в исповедальной кабинке.