Ереван, 17 января, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Турция с целью подрыва авторитета ОДКБ с помощью Азербайджана устроила вооружённую провокацию в Нагорном Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила политолог Мариам Овсепян.

Мариам Овсепян

При детальном рассмотрении происшедших 11 января 2022 года приграничных столкновений между Азербайджаном и Арменией в более широком контексте складывается следующая картина. В ночь с 5 на 6 января 2022 года ОДКБ под председательством Армении, реагируя на призыв властей Казахстана, принимает решение об отправке в эту страну коллективных миротворческих сил. Этот шаг вызывает негативную реакцию со стороны Анкары, которая устами советника президента Турцииназвала развертывание коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане оккупацией этой страны со стороны России. На этом фоне очередное приграничное нападение азербайджанской армии на Армению, одного из членов ОДКБ, может быть своеобразным ответом Турции, которая руками Азербайджана пытается поддерживать дополнительный очаг напряженности на пространстве ОДКБ, чтобы подорвать авторитет этой организации.