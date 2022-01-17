Мурманск, 17 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Вспомогательный персонал медучреждений Мурманской области продолжит получать ковидные выплаты до конца 2022 года. На данные цели из регионального бюджета планируется направить порядка 115 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Mos.ru В больнице

«Кроме того, правительством Российской Федерации также продлен до конца 2022 года период осуществления аналогичных специальных социальных выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, работающим с пациентами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Такие выплаты осуществляются региональным отделением ФСС», — напомнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти увеличили выплаты приезжим медикам.