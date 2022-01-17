Воронеж, 17 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Два большегрузных автомобиля столкнулись в Воронежской области днём 17 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 16:50 на 174 км автодороги «Курск — Саратов» в Нижнедевицком районе. Столкнулись автомобиль Renault Magnum под управлением 43-летнего водителя, двигавшийся в сторону Воронежа, и грузовик DAF, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии погиб водитель Renault, водитель второго грузовика получил травмы.

На месте аварии движение ограничено. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по устранению затора.