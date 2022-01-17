Лондон, , 19:30 — REGNUM На территории Британии за последние сутки зарегистрировано почти 85 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 января Sky News со ссылкой на правительство страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За тот же период скончались 85 пациентов с диагнозом COVID-19.

Отмечено, что днём ранее было выявлено около 71 тыс. случаев заражения.

Стоит отметить, что в Британии в выходные дни резко снижаются показатели выявления новых заражений.

Напомним, несколько дней назад в Британии ежесуточный уровень новых заражений коронавирусом колебался в районе 100 тыс.

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