Лондон, 17 января 2022, 19:30 — REGNUM На территории Британии за последние сутки зарегистрировано почти 85 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 января Sky News со ссылкой на правительство страны.
За тот же период скончались 85 пациентов с диагнозом COVID-19.
Отмечено, что днём ранее было выявлено около 71 тыс. случаев заражения.
Стоит отметить, что в Британии в выходные дни резко снижаются показатели выявления новых заражений.
Напомним, несколько дней назад в Британии ежесуточный уровень новых заражений коронавирусом колебался в районе 100 тыс.
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