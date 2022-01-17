Лондон, 17 января, 2022, 19:30 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки зарегистрировано почти 85 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 января Sky News со ссылкой на правительство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За тот же период скончались 85 пациентов с диагнозом COVID-19.

Отмечено, что днём ранее было выявлено около 71 тыс. случаев заражения.

Стоит отметить, что в Британии в выходные дни резко снижаются показатели выявления новых заражений.

Напомним, несколько дней назад в Британии ежесуточный уровень новых заражений коронавирусом колебался в районе 100 тыс.