Нью-Йорк, США, , 19:23 — REGNUM Новая песня американской певицы Ланы Дель Рей (Элизабет Грант) появилась в трейлере предстоящего эпизода сериала «Эйфория». Об этом 17 января рассказал портал NME.

Кадр из клипа Ланы Дель Рей Официальный YouTube-канал Ланы Дель Рей

В январе фанаты исполнительницы в сети начали предполагать, что Дель Рей написала песню для подростковой драмы от студии HBO. Теперь появился тизер эпизода с новой музыкой певицы.

Неизвестно, будет ли песня, название которой в настоящее время неизвестно, представлена во третьем эпизоде второго сезона или будет только частью тизера. Премьера новой серии состоится 23 января.

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