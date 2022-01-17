Нью-Йорк, США, 17 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Новая песня американской певицы Ланы Дель Рей (Элизабет Грант) появилась в трейлере предстоящего эпизода сериала «Эйфория». Об этом 17 января рассказал портал NME.

Официальный YouTube-канал Ланы Дель Рей Кадр из клипа Ланы Дель Рей

В январе фанаты исполнительницы в сети начали предполагать, что Дель Рей написала песню для подростковой драмы от студии HBO. Теперь появился тизер эпизода с новой музыкой певицы.

Неизвестно, будет ли песня, название которой в настоящее время неизвестно, представлена во третьем эпизоде второго сезона или будет только частью тизера. Премьера новой серии состоится 23 января.