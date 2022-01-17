17 января 2022 | Время чтения 8 мин

Игорь Свирин, , 22:20 — REGNUM



«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

«…1 марта 2021 года «Яндекс» сообщил, что Аркадий Волож и его семейный траст планируют продать акции компании на $1,9 миллиарда долларов…» —

После смены руководства в «Российском авторском обществе» Сергея Русских пригласили выстроить систему сбора авторских отчислений на территории Республики Крым. Во время работы поэт-песенник и аранжировщик Русских, более известный как Сергей Русских-Север, чьи песни исполняют он сам и многие известные российские певцы, заинтересовался личными гонорарами. Погружение в тему позволило ему выявить злостные нарушения и привело к противостоянию с компанией «Яндекс» и ее партнерами, беззастенчиво монетизировавшими чужую интеллектуальную собственность.

Сергей Русских Василий Иванов © ИА REGNUM

Вскрытая схема выглядит следующим образом. Есть такая компания «Креатив», которая путем нехитрых манипуляций приобрела права на произведения таких бардов, как Михаил Круг, Александр Новиков и десяток других авторов с десятками, а то и сотнями произведений. В самом факте покупки ничего предосудительного нет, если бы не ряд особенностей, которые позволяют Сергею Русских обвинить «Креатив» в нечистоплотном ведении бизнеса и более того, в пиратстве.

Аморальностью ведения дел никого не удивишь, но в «Креативе» после того, как на грани фола приобрели каталоги, пошли еще дальше. Стали своевольно распоряжаться произведениями без заключения требуемых по закону дополнительных соглашений с правообладателями, а, следовательно, и не выплачивая последним положенных гонораров.

Приведенная в пример компания «Креатив» лишь частный случай широкомасштабных злоупотреблений. Поголовная цифровизация привела к тому, что наибольшие материальные потери авторы и исполнители несут из-за нарушения своих прав в интернете. Вот здесь и появляется офшорный IT — гигант «Яндекс», который не просто попустительствует пиратству, но и получает немалую выгоду от прямого нарушения российского законодательства.

В принципе, гораздо проще иметь дело с «пакетными» владельцами, нежели с отдельными правообладателями. Заключаешь договор с владельцем каталога, а уже он в рамках законодательства производит соответствующие выплаты авторам. Вот только «Яндекс» вновь действует по излюбленной схеме. Отношения он устанавливает с сомнительными фирмами или, попросту говоря, пиратами. Претензии же правообладателей отвергает на основании того, что всего лишь является информационным посредником, то есть предоставляет пользователям мощности для размещения и обмена аудиовизуальным контентом. При этом действия компании опровергают такую позицию, поскольку «Яндекс» все же перечисляет правообладателям настолько мизерные суммы, что о них стыдно упоминать.

Московский офис «Яндекса» FAndrey

Русских с такой позицией не согласился и в ходе судебных разбирательств доказал, что компания является провайдером контента, в связи с чем должна нести положенную по законодательству ответственность. К настоящему времени суды удовлетворили претензии Сергея Русских к компании «Яндекса» на 69 произведений, и это не предел, поскольку их у него более 400. А ведь это лишь один автор, а дискриминируются десятки тысяч творцов, и речь также идет о десятках тысяч нарушеных авторских прав.

Как рассказал Сергей Русских, сейчас, когда он на собственном примере разобрался в происходящем, он намерен перейти к защите интересов всего творческого сообщества. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий на ниве защиты интеллектуальной собственности. А пока предлагаем ознакомиться с обращением композитора к создателю «Яндекса» Аркадию Воложу, в котором Русских призывает зарабатывающего в России миллиарды гражданина Мальты соблюдать российское законодательство.

Аркадий Волож Семён Кац

Привет, Аркадий.

Пишу тебе очередное письмо. Почему так «панибратски», просто по имени? — Ну, вероятно потому, что мы ровесники. И выросли в одной стране, с одними понятиями, с одними моральными устоями. И неважно, что ты вырос в юртах Казахстана, а я — в бараках Урала. Суть очевидна — мы дети Застоя Великой Страны. Никто тогда даже предположить не мог, что я стану поэтом и композитором и немножечко правозащитником. А ты — мультимиллиардером и строчкой в Форбсе.

Ну, да это — Бог бы с ним!

Итак, Аркадий, это очередное моё письмо с вопросами — зачем же так откровенно нарушать законы Российской Федерации?

Я же писал в предыдущих письмах: Аркадий! Ну, давайте уже договоримся!!! Ни у кого нет никакого желания ёрзать по судам годами! Тем более, что вы категорически проиграете мне. Ты же знаешь, Аркадий, что «сила в правде», как говорил герой Бодрова в нашем культовом фильме.

Но все письма пока были в пустоту… ибо — нет ответов! Твои юристы судятся со мной уже почти три года. Клевещут, юлят, оскорбляют, фальсифицируют документы, коверкают мою фамилию — и проигрывают, Аркадий! Проигрывают все процессы, инициируемые мной.

Аркадий, репутация компании начинает изрядно подгнивать, а я слышал, что ты продаёшь «Яндекс», как я слыхал! Ну, и зачем такой шлейф твоим клиентам? Со всех сторон уже жалобы, жалобы, жалобы. Зачем им Голем, построенный тобой?

Я понимаю, что так устроен человек — он распухает от важности, погружается в иллюзии собственной безнаказанности, ничего не боится. Став «патрицием» у себя в голове, начинает презирать нас, смердов, и заканчивается это практически обязательно — потерей всего. Примеров приводить не стану — их море. Зачем тебе это, Аркадий?

Все прекрасно понимают, что ты — Большой молодец и умница. Добился просто невероятного! И, разумеется, тебя прикрывают со всех сторон сильные мира сего. С которыми ты общаешься на своём уровне игемона, прокуратора. Но, дорогой ты наш — вокруг тебя начались посадки и обструкция тех, кто не менее богат и умён. Изменились времена в России. Голему свойственно падать, сам знаешь! Да, и я, собственно, уже не тот, который писал тебе личные письма в начале противостояния с твоими юристами.

«Шли годы…» — Сергей Русских учился в судах, приобретал знания, умения, выстраивал стратегии, знакомился с психотипами врагов. И почти за три года — выиграл три инстанции первого процесса, нарабатывая таким образом практику правозащитной деятельности в авторском поле. Теперь же я начинаю новые процессы против «Яндекса» и пиратов.

Понятно, что эта моя беллетристика вряд ли интересна тебе, но, это касается Справедливости. Это касается моих наследников, и наследников более чем 50 000 авторов России. Каждый день получаю письма от них! А это — уже важно! Уверен, что ты мыслишь перспективно и здраво. Ты же должен понимать, что меня уже не остановить! И у меня нет иного Пути, кроме как — идти до конца и добиться остановки твоих ресурсов «Яндекс-Музыка», «Яндекс-Медиатека». В качестве «Обеспечительной меры», до того времени, когда они будут приведены в соответствие с российским законодательством.

Итак, Аркадий, напомню, в чём Суть:

1. Проверкой материала в «Яндексе» НИКТО не занимается, как и проверкой поставщиков этого материала, это привело к тому, что материал поставляется откровенными пиратами. В моём случае это компании: «Креатив», «Новый Мир», «Русский Шансон», «Мастер Саунд». Это, впрочем, практически одна компания — «Креатив». Скупившая у выше перечисленных каталоги и торгующая краденым у нас — авторов и артистов России. А в конечном итоге получается, что это именно твоя компания торгует краденым!

2. Далее, что уже совсем неоправданно нелепо — на твоих ресурсах даже не предусмотренно указание имени Авторов! То есть тех, кто и создавал произведения — поэтов и композиторов!

Ну, так же нельзя! Это — прямое нарушение всех международных конвенций и законодательства РФ. Кому, как тебе не знать, что ни один цифровой ресурс в мире никогда не разместит без этой опции материал, ибо все знают о последствиях. Ни «Спотифай», ни «Ютуб», ни «Гугл», ни другие монстры не позволят себе подобной глупости. И мне даже странно писать тебе, Аркадий, о том, что указание имени Автора — Священно! Неуказание — это Отчуждение имени автора, что является преступлением.

Именно это и происходит. Тебя подставляют пираты, не имеющие ни одного грамотного договора. Имя авторов не указано нигде! Тебя подставляют твои юристы, которые нелепо защищают своих поставщиков-крадунов, когда на вопрос: «а где же имя автора? — отвечают: у нас не предусмотрены технические условия!»

Ну, не смешно? — то есть для создания «Яндекс-Маркет», «Яндекс-Аптека», «Яндекс-Такси» технические условия предусмотрены. А оставить строчку на сайте: Автор слов и музыки — у вас нет технических возможностей?! И суды смеются, Аркадий.

Я уже написал тебе ряд открытых писем с фактурой и подробным разбором того полуграмотного негатива, который выливают на меня юридические представители твоей компании. Уже лежат неотправленные пока письма. И в Госдуму, и в администрацию президента, и в «Единую Россию», и генеральному прокурору, и в ФСБ.

Мне интересно общаться с тобой, пусть даже в одностороннем порядке. Забавляет меня ситуация. Бодрит! Тем более, что уже есть ряд крупных побед, и впереди уже иные иски, с иными цифрами. И авторы — на низком старте. Ждут! Аркадий, задумайся на мгновение, сотни авторов бедуют, пандемия же, концертов нет, песни не покупают, а грабёж продолжается!

Ты же в курсе — я восемь раз публично, в судах!!! предлагал твоим юристам пойти на «мировое» соглашение. Восемь раз!!! — и судьи, и я лично предлагали разобраться мирно. Но нет — не желаете вы пойти навстречу. Не понимают твои служащие, что задача проста — всё решить мирным соглашением и очистить свои ресурсы от нелегальных «подставлял», пиратов, которые разрушают твою компанию изнутри. И сейчас, Аркадий, я вновь вопию и взываю к твоему гениальному уму — Останови их. Они вредят лично тебе! Мы можем и должны решить все эти весьма актуальные ныне вопросы мирным путём. Не так ли?

Ну, а пираты… — будут наказаны по Закону, это уже решённый вопрос.

Жду ответа, Аркадий, дай Бог тебе здоровья.

Поэт и композитор, лауреат «Песни года», член Ревизионной комиссии РАО, неугомонный правдопыт и правдоруб, правозащитник Сергей Русских-Север.