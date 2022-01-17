Минск, , 19:17 — REGNUM Производство продукции сельского хозяйства Белоруссии в текущих ценах составило 25 млрд белорусских рублей или в сопоставимых ценах 95,8% от уровня 2020 года. такие данные 17 января опубликовал Национальный статистический комитет республики по итогам первой оценки ВВП с учётом данных по хозяйствам всех категорий — сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения.

Сельское хозяйство

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«В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 21,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,8% к уровню предыдущего года», — сказано в официальном сообщении.

В официальной статистике представлен рейтинг удельного веса белорусских регионов в общем объёме сельхозпроизводства: Минская (26,1%) и Брестская (20,5%) области, Гродненская (16,6%), Гомельская (13,2%), Витебская (11,9%) и Могилёвская (11,6%) области.

«В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1786,7 тыс. тонн, молока — 7819,7 тыс. тонн, яиц получено 3530,8 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7417,3 тыс. тонн, рапса — 715,2 тыс. тонн, картофеля — 4807,7 тыс. тонн, овощей — 1707,6 тыс. тонн, сахарной свеклы — 3870,9 тыс. тонн, — сказано в официальном сообщении. — На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока — 97%, яиц — 85%, зерна — 94%, рапса — 94,6%, сахарной свеклы — 98,2%, картофеля — 9,8% и овощей — 10,9%».

Напомним, 17 января Белстат сообщил, что объём ВВП Белоруссии за минувший год составил 173,2 млрд белорусских рублей (почти $69 млрд), прибавив в сопоставимых ценах 2,3% к уровню 2020 года. При этом объём промышленного производства в текущих ценах составил 154,4 млрд белорусских рублей — на 6,5% в сопоставимых ценах уровня 2020 года.