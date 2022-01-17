Бишкек, 17 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии изменил меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву, обвиняемому в незаконном обогащении. Об этом сообщили в судебном органе сегодня, 17 января.

Nicolas Raymond Флаг Киргизии

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Суд отменил постановление об аресте экс-чиновника, распорядился выпустить его из следственного изолятора и взять с него подписку о невыезде.

Поводом для такого судебного решения стало то, что согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу Киргизии обвиняемый не может содержаться под стражей больше года, если нет вступившего в силу приговора в отношении него.

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