Бишкек, 17 января 2022, 19:11 — REGNUM В 2022 году правительство Киргизии намерено увеличить поступление налогов с 151 млрд до 250 млрд сомов (с 135,8 млрд до 224,8 млрд рублей). Об этом заявил начальник управления Министерства экономики Кубанычбек Ысабеков, передаёт «Tazabek».

Киргизская золотая монета
Киргизская золотая монета
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По словам чиновника, сделать это хотят за счёт улучшения администрирования, в надежде на то, что бизнес выйдет из «тени».

Также представитель экономического ведомства заверил, что никаких новых налогов или повышения налоговых ставок киргизстанские власти не планируют.

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